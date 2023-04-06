"Гвардия наступления". Штурмовые бригады готовятся к освобождению территорий Украины — НГУ

Добровольцы штурмовых бригад "Гвардии наступления" готовятся на полигонах к освобождению временно оккупированных территорий. Об этом на брифинге сообщил представитель Национальной гвардии полковник Николай Уршалович.

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По его словам, штурмовые бригады в составе НГУ, в которые набрали более 20 000 добровольцев, формируются для будущего наступления Украины.

Он отметил, что новобранцы, которые прошли все этапы отбора, тренируются на полигонах в составе новых подразделений.

Уршалович заявил, что бойцы проходят индивидуальную подготовку, которая продолжается до трех недель, а также коллективную подготовку — она продолжается до пяти недель.

Подготовка завершается тактическими учениями в составе подразделений, отдельные специалисты — артиллеристы и зенитчики — проходят обучение на специальных полигонах.

В ходе занятий по индивидуальной подготовке изучается тактика действий солдата и подразделения в разных условиях, в разных видах боя, подчеркнул представитель НГУ.

2 февраля МВД начало формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.

Средний возраст кандидатов на поступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются. Подразделения создаются по стандартам НАТО и совместимы с подразделениями стран-партнеров.

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Дмитро Гриниченко

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