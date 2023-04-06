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"Гвардия наступления". Штурмовые бригады готовятся к освобождению территорий Украины — НГУ

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 15:39
Подготовка "Гвардии наступления" (Фото: пресс-служба бригады "Азов")

Добровольцы штурмовых бригад "Гвардии наступления" готовятся на полигонах к освобождению временно оккупированных территорий. Об этом на брифинге сообщил представитель Национальной гвардии полковник Николай Уршалович.

По его словам, штурмовые бригады в составе НГУ, в которые набрали более 20 000 добровольцев, формируются для будущего наступления Украины. 

Он отметил, что новобранцы, которые прошли все этапы отбора, тренируются на полигонах в составе новых подразделений. 

Уршалович заявил, что бойцы проходят индивидуальную подготовку, которая продолжается до трех недель, а также коллективную подготовку — она продолжается до пяти недель. 

Подготовка завершается тактическими учениями в составе подразделений, отдельные специалисты — артиллеристы и зенитчики — проходят обучение на специальных полигонах. 

В ходе занятий по индивидуальной подготовке изучается тактика действий солдата и подразделения в разных условиях, в разных видах боя, подчеркнул представитель НГУ.

  • 2 февраля МВД начало формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.
  • Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.
  • Средний возраст кандидатов на поступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются. Подразделения создаются по стандартам НАТО и совместимы с подразделениями стран-партнеров.

Читайте также: Бригада на выбор, обучение, статус УБД. Детали вступления в "Гвардию наступления"

Дмитро Гриниченко
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