56-ая отдельная мотопехотная Мариупольская бригада показала подборку видео с ночной работой дронов по позициям оккупантов.

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"Не стоим на месте, потому что много работы и днем, и ночью. Враги знают, что мы видим их даже в темноте, но многие уже ничего не увидят и при свете дня", – написали защитники Украины.

7 ноября в сети появилось видео одной из неудачных атак оккупантов под Авдеевкой: захватчики не жалеют технику и личный состав в попытках взять гарнизон защитников в клещи западнее разрушенного промышленного города.

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