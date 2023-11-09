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Неспокойной ночи: 56-ая бригада показала "побудки" с неба для оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 17:00
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56-ая отдельная мотопехотная Мариупольская бригада показала подборку видео с ночной работой дронов по позициям оккупантов.    

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"Не стоим на месте, потому что много работы и днем, и ночью. Враги знают, что мы видим их даже в темноте, но многие уже ничего не увидят и при свете дня", – написали защитники Украины.

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Сергей Бережной
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