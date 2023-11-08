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"Панцирник еще пытался отстреливаться": видео уничтожения бронегруппы РФ под Марьинкой видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 17:28
Видео: ГНСУ
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На Марьинском направлении уничтожена российская бронегруппа, которая двигалась в направлении украинских позиций. Видео опубликовала Государственная пограничная служба.

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Аэроразведка ГПСУ обнаружила движение бронегруппы оккупантов, а огневое поражение ей нанесла артиллерия Десантно-штурмовых войск.

"Танк и БМП были ликвидированы, но уцелевший панцирник противника еще пытался вести огонь, приближаясь к позициям. Украинские защитники напор выдержали и добавили в предыдущий список и эту бронемашину", – заявили в ГПСУ.

  • В ночь на 6 ноября десантники 79 бригады отбили штурм на позиции на Марьинском направлении. Смотрите видео поражения вражеской колонны, пытавшейся наступать под прикрытием тумана.
  • В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что отбито 17 штурмов армии РФ в районе Марьинки.

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Оксана Житнюк
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