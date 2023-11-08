На Марьинском направлении уничтожена российская бронегруппа, которая двигалась в направлении украинских позиций. Видео опубликовала Государственная пограничная служба.
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Аэроразведка ГПСУ обнаружила движение бронегруппы оккупантов, а огневое поражение ей нанесла артиллерия Десантно-штурмовых войск.
"Танк и БМП были ликвидированы, но уцелевший панцирник противника еще пытался вести огонь, приближаясь к позициям. Украинские защитники напор выдержали и добавили в предыдущий список и эту бронемашину", – заявили в ГПСУ.
- В ночь на 6 ноября десантники 79 бригады отбили штурм на позиции на Марьинском направлении. Смотрите видео поражения вражеской колонны, пытавшейся наступать под прикрытием тумана.
- В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что отбито 17 штурмов армии РФ в районе Марьинки.
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