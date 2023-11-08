На Мар’їнському напрямку знищено російську бронегрупу, що рухалась у напрямку українських позицій. Відео опублікувала Державна прикордонна служба.

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Аеророзвідка ДПСУ виявила рух бронегрупи окупантів, а вогневого ураження їй завдала артилерія Десантно-штурмових військ.

"Танк і БМП були ліквідовані, та вцілілий панцерник противника ще намагався завдавати вогонь, наближаючись до позицій. Українські захисники натиск витримали й додали до попереднього списку й цю бронемашину", – заявили у ДПСУ.

У ніч проти 6 листопада десантники 79 бригади відбили штурм на позиції на Мар’їнському напрямку. Дивіться відео ураження ворожої колони, що намагалась наступати під прикриттям туману.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб повідомив, що відбито 17 штурмів армії РФ у районі Мар'їнки.

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