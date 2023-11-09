56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада показала добірку відео з нічною роботою дронів по позиціях окупантів.

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"Не стоїмо на місці, бо маємо багато роботи і вдень, і вночі. Вороги знають, що ми бачимо їх навіть у темряві, але багато з них вже нічого не побачить і при світлі дня", – написали захисники України.

7 листопада в мережі з'явилося відео однієї з невдалих атак окупантів під Авдіївкою: загарбники не шкодують техніку та особовий склад у спробах взяти гарнізон захисників у кліщі на захід від зруйнованого промислового міста.

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