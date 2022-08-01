Служба безопасности Украины взяла двух мужчин, которые, по данным оперативников, были завербованными российскими агентами, искавшими "слабые места" в оборонных рубежах Сумской области. Видео задержания выложено в YouTube-канале СБУ.

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Задержание одного произведено на пляже, где он отдыхал с двумя женщинами. Второго повалили и взяли в наручники в квартире.

По данным Службы, оба собирали информацию (в том числе снимали фото и видео) о местах дислокации, количестве военных и вооружении, а также имеющихся укреплениях сил обороны с привязкой к местности, и передавали это кураторам из ФСБ.

Спецслужбы считают, что эти данные россияне собирались использовать для переправки в регион диверсионно-разведывательных групп.

В СБУ добавили, что обоих завербовали уже после 24 февраля 2022 года. Злоумышленники проходят по ч. 2 ст. 111 УК (госизмена в условиях военного положения).

В июле в СБУ заявили, что знают всех коллаборационистов и предателей из МВД в Херсонской области: поименный список.

WSJ полагает, что перспективы наказания военных преступником России "кажутся слабыми".

В Полтавской области военком и полицейский брали 50 000 грн за "откос" от мобилизации. Что будет уклонистам, неизвестно.

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Евгений Пилипенко

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