Служба безопасности Украины взяла двух мужчин, которые, по данным оперативников, были завербованными российскими агентами, искавшими "слабые места" в оборонных рубежах Сумской области. Видео задержания выложено в YouTube-канале СБУ.
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Задержание одного произведено на пляже, где он отдыхал с двумя женщинами. Второго повалили и взяли в наручники в квартире.
По данным Службы, оба собирали информацию (в том числе снимали фото и видео) о местах дислокации, количестве военных и вооружении, а также имеющихся укреплениях сил обороны с привязкой к местности, и передавали это кураторам из ФСБ.
Спецслужбы считают, что эти данные россияне собирались использовать для переправки в регион диверсионно-разведывательных групп.
В СБУ добавили, что обоих завербовали уже после 24 февраля 2022 года. Злоумышленники проходят по ч. 2 ст. 111 УК (госизмена в условиях военного положения).
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