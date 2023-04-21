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Николаевские десантники из Javelin уничтожили российский Т-90 с минным тралом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 09:13
Видео: 79 ОДШБ
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Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с минным тралом. Видео опубликовали в Facebook.

Военные заявляют, что сожгли вражеский объект "точным пуском с противотанкового ракетного комплекса Javelin", таким образом сорвав попытки оккупантов совершить проделывание проходов в минных полях на одном из направлений.

Точное направление фронта не называется.

Т-90 является одним из основных и современных танков российской оккупационной армии.

  • 20 апреля 2023 года производитель дронов-камикадзе Escadrone для Сил обороны показал видео, как украинский беспилотник атаковал "в лоб" пятерых оккупантов.
  • В тот же день пограничники сбили над Черниговской областью дрон-камикадзе Shahed-136 и показали его "внутренности".

Смотрите также: Бойцы ССО взорвали на мине российский танк Т-90. Затем добили его из ПТРК

Мілана Головань
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