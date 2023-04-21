Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с минным тралом. Видео опубликовали в Facebook.
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Военные заявляют, что сожгли вражеский объект "точным пуском с противотанкового ракетного комплекса Javelin", таким образом сорвав попытки оккупантов совершить проделывание проходов в минных полях на одном из направлений.
Точное направление фронта не называется.
Т-90 является одним из основных и современных танков российской оккупационной армии.
- 20 апреля 2023 года производитель дронов-камикадзе Escadrone для Сил обороны показал видео, как украинский беспилотник атаковал "в лоб" пятерых оккупантов.
- В тот же день пограничники сбили над Черниговской областью дрон-камикадзе Shahed-136 и показали его "внутренности".
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