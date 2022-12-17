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Ночью в Курске и Белгороде звучали хлопки. Местные пишут, что громко – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 06:29
Курск (Фото оккупантов)
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Ночью 17 декабря в российских Курске и Белгороде прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"Магистральных проезд. Что-то крепко ё%нуло", – сообщает "Курский бомондъ".

В других пабликах писали, что от громкого хлопка "аж стены задрожали".

Ночью в Курске и Белгороде звучали хлопки. Местные пишут, что громко – видео

Ночью в Курске и Белгороде звучали хлопки. Местные пишут, что громко – видео

Ночью в Курске и Белгороде звучали хлопки. Местные пишут, что громко – видео

"Над областью снова громко. Подробности уточняются", – написали в "Жесть Белгород".

Ночью в Курске и Белгороде звучали хлопки. Местные пишут, что громко – видео

Официальных комментариев о произошедшем со стороны властей российских областей пока нет.

Читайте также: В России пишут, что ночью военные городки в Брянской области сотрясли взрывы – видео

Наталія Медведєва
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курск Белгород
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