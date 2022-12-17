Ночью 17 декабря в российских Курске и Белгороде прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"Магистральных проезд. Что-то крепко ё%нуло", – сообщает "Курский бомондъ".

В других пабликах писали, что от громкого хлопка "аж стены задрожали".

"Над областью снова громко. Подробности уточняются", – написали в "Жесть Белгород".

Официальных комментариев о произошедшем со стороны властей российских областей пока нет.

Утром 6 ноября в Курске случился пожар в районе аэродрома.

7 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в российском Курске распространяют слухи о вторжении Вооруженных Сил Украины.

14 декабря в районе аэродрома Курска прозвучало два взрыва.

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Наталія Медведєва

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