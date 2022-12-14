Вечером 14 декабря жители Курска РФ начали сообщать в соцсетях о взрывах и публиковать видео, на которых слышны соответствующие звуки.
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"Громко в Курске. Подписчики сообщают о двух хлопках в районе аэродрома", – написал Telegram-канал "Типичный Курск".
Вскоре после этого начали появляться видео со звуками взрывов.
"Над Курским районом сегодня вечером сработала система ПВО", – сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт и добавил, что пострадавших и "каких-либо разрушений" нет.
- Утром 6 ноября в Курске случился пожар в районе аэродрома.
- 7 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в российском Курске распространяют слухи о вторжении Вооруженных Сил Украины.
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