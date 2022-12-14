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В Курске неспокойно. Местные пишут о "хлопках" у аэродрома, губернатор говорит – ПВО видео

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 23:27
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Вечером 14 декабря жители Курска РФ начали сообщать в соцсетях о взрывах и публиковать видео, на которых слышны соответствующие звуки.

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"Громко в Курске. Подписчики сообщают о двух хлопках в районе аэродрома", – написал Telegram-канал "Типичный Курск".

Вскоре после этого начали появляться видео со звуками взрывов.

"Над Курским районом сегодня вечером сработала система ПВО", – сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт и добавил, что пострадавших и "каких-либо разрушений" нет. 

Читайте также: В России пишут, что ночью военные городки в Брянской области сотрясли взрывы – видео

Наталія Медведєва
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