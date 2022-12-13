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В России пишут, что ночью военные городки в Брянской области сотрясли взрывы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 10:51
Фото: соцсети
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Поздно вечером 12 декабря жители Брянской области РФ начали сообщать в соцсетях о взрыве в Клинцах, где находится российская военная база, а также в Климово недалеко от границы с Украиной (там в/ч и аэродром).

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Telegram-канал "Новости Брянска" написал об "обстреле со стороны ВСУ и сильной взрывной волне", в результате чего "взрывы были такой силы, что разбудили весь город".

Вскоре после этого начали появляться фото и видео с огнем и заревом на горизонте, которые, однако, в некоторых каналах затем удалили.

Уже утром 13 декабря губернатор российского региона заявил, что взрывы – это якобы был удар ВСУ по Клинцам (60 км от границы с Черниговской областью), но, как обычно говорят чиновники страны-оккупанта в таких случаях, "системы ПВО ВС РФ уничтожили ракету, отдельные ее части попали на территорию промзоны", а "пострадавших и разрушений нет".

По данным российского Telegram-канала SOTA, в Клинцах якобы "находится много мобилизованных, в том числе тех, кто отказался воевать и был вывезен с полигона в белгородском поселке Солоти". Также, пишет канал со ссылкой на местных жителей, был "виден огонь в районе казарм местной в/ч".

Также утром появился ролик, в котором, как утверждает закадровый голос, – якобы последствия удара по базе в Клинцах.

О Климово, что в 30 километрах от украинской границы, информации мало. Там якобы перед взрывами был пожар.

Євген Пилипенко
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война взрыв ракетный удар климово брянская область клинцы
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