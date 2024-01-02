Ракетная артиллерия ВСУ уничтожила новый российский противобатарейный комплекс 1К148 "Ястреб-АВ". Видео 73-го морского центра специальных операций опубликовал Militarnyi.

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Как сообщает издание, для поражения комплекса военные применили М142 HIMARS. Огонь по "Ястреб-АВ" велся по данным разведывательного дрона.

Противобатарейная система оккупантов была уничтожена двумя ракетами GMLRS.

Издание подчеркивает, что минобороны РФ лишь несколько дней назад передали в войска комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Испытания этой техники были завершены за два месяца до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Радиолокационный комплекс способен автоматически отслеживать траектории снарядов, определяя точные координаты артиллерийских позиций.