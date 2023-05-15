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Больше понимания, что вступление Украины в НАТО неизбежно – Зеленский о визитах в Европу видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 20:46
Видео: Офис президента Украины
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что встречи с международными партнерами помогли добиться получения новой военной помощи, поддержки украинской формулы мира и евроатлантической интеграции. Об этом он рассказал после визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию.

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"На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО неизбежно", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что благодаря встречам удалось получить новые оборонные пакеты помощи для Украины. В частности, в них вошло больше "нового и мощного" оружия для фронта, больше защиты и больше политической поддержки.

"Итак, главные результаты за эти дни: новое оружие для Украины, уважение к украинцам, и нашу победу удалось сделать ближе. И мы еще добавим поддержки!" – подытожил Зеленский.

  • 13 мая 2023 года президент с официальным визитом посетил Италию: "Есть очень важные решения по защите нашего неба".
  • 14 мая Зеленский посетил Германию и провел встречи с канцлером и президентом ФРГ.
  • 15 мая президент Франции Макрон заявил, что его страна передаст Украине десятки бронированных машин и колесных танков AMX-10RC, проведет тренировку для нескольких батальонов.

Читайте также: Дроны, шаг к истребителям и G7. Как прошло турне Зеленского в Британию и столицы ЕС

Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойнавоенная помощьформула мира
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