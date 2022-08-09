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Новое видео Зеленского: Сегодня много внимания тематике Крыма, и это правильно видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 23:19
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)
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Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и глобальной стабильности. Черноморский регион не может быть безопасным, пока Крым оккупирован. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня много внимания тематике Крыма. И это правильно. Потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины", – сказал президент.

Он отметил, что Россия превратила Крым в одно из самых опасных мест в Европе.

"Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и... войну", – сказал Зеленский.

Он убежден, что присутствие российских оккупантов в Крыму, – это угроза для всей Европы и глобальной стабильности. Черноморский регион не может быть безопасным, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и долговременного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать украинский полуостров как свою военную базу, отметил президент.

"Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением", – заявил Зеленский.

  • Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке.
  • В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было. 
  • Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
  • Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Крым оккупация
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