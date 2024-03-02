Россияне пытались совершить очередной штурм позиций украинских воинов вблизи Новомихайловки на Марьинском направлении, но атака оккупантов закончилась для них потерями в живой силе и бронетехнике. Видео очередного боя опубликовала пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

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Военные отметили, что Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест российско-украинского фронта, и противник прилагает максимум усилий, чтобы выбить десантников из этого населенного пункта.

"Во время очередного штурма противник бросил в бой пехоту на бронетехнике, но это ему не помогло – вражеская пехота была уничтожена, бронетехника – сожжена", – сообщили в ДШВ.

По оккупантам работали расчеты противотанковых ракетных комплексов и подразделение ударных БПЛА.

В районе Марьинки уже длительное время ведутся ожесточенные бои, в которых россияне применяют против украинских воинов артиллерию, авиацию, дроны и гранаты с ядовитыми веществами (хлорпикрином).

В утренней сводке 2 марта Генштаб сообщил, что провалились 29 атак РФ в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного под Марьинкой.

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