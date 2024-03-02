Росіяни намагалися здійснити черговий штурм позицій українських воїнів поблизу Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку, але атака окупантів закінчилась для них втратами в живій силі і бронетехніці. Відео чергового бою опублікувала пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Військові зазначили, що Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту, і противник докладає максимум зусиль, аби вибити десантників з цього населеного пункту.

"Під час чергового штурму противник кинув у бій піхоту на бронетехніці, але це йому не допомогло – ворожа піхота була знищена, бронетехніка – спалена", – повідомили у ДШВ.

По окупантах працювали розрахунки протитанкових ракетних комплексів та підрозділ ударних БпЛА.

В районі Мар’їнки вже тривалий час точаться запеклі бої, у яких росіяни застосовують проти українських воїнів артилерію, авіацію, дрони і гранати з отруйними речовинами (хлорпікрином).

У ранковому зведенні 2 березня Генштаб повідомив, що провалилися 29 атак РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного під Мар'їнкою.

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