Авіація, артилерія, FPV, хлорпікрин: у ЗСУ розповіли, що відбувається в районі Мар’їнки

Речник ЗСУ Лиховій наголосив, що боєзіткнень на Мар'їнському напрямку бувало навіть більше, ніж на Авдіївському, ще коли в самій Авдіївці точились бої

Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

В районі Мар’їнки вже тривалий час точаться запеклі бої, у яких росіяни застосовують проти українських воїнів артилерію, авіацію, дрони і гранати з отруйними речовинами. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Відповідаючи на запитання журналістки, чи може Новопавлівський відтинок фронту бути новою ціллю росіян, Лиховій наголосив, що "не просто може" – на цьому напрямку ворог вже давно проводить інтенсивні наступальні дії. Навіть коли основні події відбувались в Авдіївці, і в місті точились бої, вже тоді кількість боєзіткнень в районі Мар’їнки подекуди була навіть більшою, ніж в Авдіївці.

Речник ЗСУ наголосив, що запеклі бої точаться за населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне та Побєда.

"Там зосереджені значні сили противника. Він там так само дуже масовано використовує артилерію, авіацію, FPV-дрони. І, крім іншого, в його тактику входить порушення конвенції про заборону хімічної зброї – коли він супроводжує обстріли скиданням із безпілотників гранат з отруйними речовинами", – розповів Лиховій.

Він наголосив, що це наразі масове явище з боку окупантів, зокрема й на Новопавлівському напрямку. За минулу добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" було зафіксовано шість випадків використання росіянами отруйних речовин проти Сил оборони – переважно це скиди гранат із хлорпікрином.

Мапа DeepState

Ввечері 28 лютого 3 ОШБр заявила, що вибила всіх росіян із Красногорівки біля Мар'їнки. Напередодні сили російської армії накатами атакували південно-східну частину міста та увійшли у нього.

29 лютого у 3 ОШБр повідомили, що армія РФ втратила у цих боях з українськими військовими понад 100 осіб, та показали відео зачистки.

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