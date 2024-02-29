Авиация, артиллерия, FPV, хлорпикрин: в ВСУ рассказали, что происходит в районе Марьинки

Спикер ВСУ Лыховий подчеркнул, что боестолкновений на Марьинском направлении бывало даже больше, чем на Авдеевском, еще когда в самой Авдеевке шли бои

Артиллерийский обстрел оккупантов, Фото: EPA

В районе Марьинки уже длительное время ведутся ожесточенные бои, в которых россияне применяют против украинских воинов артиллерию, авиацию, дроны и гранаты с ядовитыми веществами. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

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Отвечая на вопрос журналистки, может ли Новопавловский отрезок фронта быть новой целью россиян, Лыховий подчеркнул, что "не просто может" – на этом направлении враг уже давно проводит интенсивные наступательные действия. Даже когда основные события происходили в Авдеевке, и в городе шли бои, уже тогда количество боестолкновений в районе Марьинки бывало даже большим, чем в Авдеевке.

Спикер ВСУ подчеркнул, что ожесточенные бои идут за населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное и Победа.

"Там сосредоточены значительные силы противника. Он там так же очень массированно использует артиллерию, авиацию, FPV-дроны. И, кроме прочего, в его тактику входит нарушение конвенции о запрете химического оружия – когда он сопровождает обстрелы сбросом с беспилотников гранат с ядовитыми веществами", – рассказал Лыховий.

Он подчеркнул, что это массовое явление со стороны оккупантов, в том числе и на Новопавловском направлении. За прошедшие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" было зафиксировано шесть случаев использования россиянами ядовитых веществ против Сил обороны – преимущественно это сброс гранат с хлорпикрином.

Карта DeepState

Вечером 28 февраля 3 ОШБр заявила, что выбила всех россиян из Красногоровки возле Марьинки. Накануне силы российской армии накатами атаковали юго-восточную часть города и вошли в него.

29 февраля в 3 ОШБр сообщили, что армия РФ потеряла в этих боях с украинскими военными более 100 человек, и показали видео зачистки.

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