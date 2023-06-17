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Новые мосты в Николаевской области, которые затопило наводнением, выстояли – видео видео

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17.06.2023, 11:40
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В Николаевской области новые мосты, которые были построены после деоккупации, выдержали наводнение, вызванное подрывом россиянами Каховской ГЭС, и уже работают. Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

"Друзья, построенные Василевский и Нововасилевский мосты выстояли", – написал Кухта.

По словам главы ВА, мостовые переходы возле сел Василевка и Нововасилевка, которые почти 10 дней находились под водой, 17 июня обследовали специалисты – мосты выстояли и проезд по ним уже открыт.

"Благодарю ребят из 36-го путевосстановительного Конотопского полка за очень качественную работу", – написал Кухта.

Мосты в Василевке и Нововасилевке были построены в марте 2023 года.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • 8 июня в Николаеве и области зафиксирован рекордный уровень воды.

Читайте также: Без питьевой воды из-за подрыва Каховской ГЭС остались около 700 000 украинцев – ООН

Наталья Медведева
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