В Николаевской области новые мосты, которые были построены после деоккупации, выдержали наводнение, вызванное подрывом россиянами Каховской ГЭС, и уже работают. Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

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"Друзья, построенные Василевский и Нововасилевский мосты выстояли", – написал Кухта.

По словам главы ВА, мостовые переходы возле сел Василевка и Нововасилевка, которые почти 10 дней находились под водой, 17 июня обследовали специалисты – мосты выстояли и проезд по ним уже открыт.

"Благодарю ребят из 36-го путевосстановительного Конотопского полка за очень качественную работу", – написал Кухта.

Мосты в Василевке и Нововасилевке были построены в марте 2023 года.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

8 июня в Николаеве и области зафиксирован рекордный уровень воды.

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