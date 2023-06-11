UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Без питьевой воды из-за подрыва Каховской ГЭС остались около 700 000 украинцев – ООН

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 12:32
Без питьевой воды из-за подрыва Каховской ГЭС остались около 700 000 украинцев – ООН - Фото
Взорванная дамба Каховской ГЭС (Фото - Telegram Каховська ГЕС штаб info)

Около 700 000 человек в Украине остались без питьевой воды из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Associated Press.

По словам представителя ООН, в зоне бедствия около 700 000 человек нуждаются в питьевой воде – на контролируемых Украиной и оккупированных россиянами территориях.

Он предупредил, что разрушительные последствия наводнения практически неизбежно приведут к сокращению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и уменьшению количества продуктов питания для миллионов нуждающихся.

По словам Гриффитса, ООН уже оказала помощь 30 000 жителей затопленных территорий, подконтрольных Украине.

Он заявил, что российские военные не предоставили работникам ООН доступ к оккупированным территориям для оказания помощи жертвам наводнения.

Читайте также: Кулеба об ООН: Набрали в рот воды. Если бы это была днепровская вода, вели бы себя иначе

Читайте также: "Их нет". Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООНнаводнениекаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 