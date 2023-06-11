Без питьевой воды из-за подрыва Каховской ГЭС остались около 700 000 украинцев – ООН

Около 700 000 человек в Украине остались без питьевой воды из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Associated Press.

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По словам представителя ООН, в зоне бедствия около 700 000 человек нуждаются в питьевой воде – на контролируемых Украиной и оккупированных россиянами территориях.

Он предупредил, что разрушительные последствия наводнения практически неизбежно приведут к сокращению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и уменьшению количества продуктов питания для миллионов нуждающихся.

По словам Гриффитса, ООН уже оказала помощь 30 000 жителей затопленных территорий, подконтрольных Украине.

Он заявил, что российские военные не предоставили работникам ООН доступ к оккупированным территориям для оказания помощи жертвам наводнения.

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ООН в день подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка". В МИД Украины раскритиковали организацию.

Позже ООН отреагировала на взрыв Каховской ГЭС, но никак не вспомнила о России.

Президент Зеленский заявил, что каждый погибший на левом берегу – приговор международным организациям помощи.

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