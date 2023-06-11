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Без питної води через підрив Каховської ГЕС залишилося близько 700 000 українців – ООН

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 12:32
Без питної води через підрив Каховської ГЕС залишилося близько 700 000 українців – ООН - Фото
Висаджена дамба Каховської ГЕС (Фото - Telegram Каховська ГЕС штаб info)

Близько 700 000 людей в Україні залишилися без питної води через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає Associated Press.

За словами представника ООН, у зоні лиха близько 700 000 осіб потребують питної води – на контрольованих Україною та окупованих росіянами територіях.

Він попередив, що руйнівні наслідки повені практично неминуче призведуть до скорочення експорту зерна, підвищення цін на продовольство в усьому світі та зменшення кількості харчових продуктів для мільйонів нужденних.

За словами Гріффітса, ООН вже надала допомогу 30 000 жителів затоплених територій, підконтрольних Україні.

Він заявив, що російські військові не дали працівникам ООН доступу до окупованих територій для надання допомоги жертвам повені.

Читайте також: Кулеба про ООН: Набрали до рота води. Якби це була дніпровська вода, поводилися б інакше

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Наталія Медведєва
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