Без питної води через підрив Каховської ГЕС залишилося близько 700 000 українців – ООН

Близько 700 000 людей в Україні залишилися без питної води через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає Associated Press.

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За словами представника ООН, у зоні лиха близько 700 000 осіб потребують питної води – на контрольованих Україною та окупованих росіянами територіях.

Він попередив, що руйнівні наслідки повені практично неминуче призведуть до скорочення експорту зерна, підвищення цін на продовольство в усьому світі та зменшення кількості харчових продуктів для мільйонів нужденних.

За словами Гріффітса, ООН вже надала допомогу 30 000 жителів затоплених територій, підконтрольних Україні.

Він заявив, що російські військові не дали працівникам ООН доступу до окупованих територій для надання допомоги жертвам повені.

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ООН у день підриву Каховської ГЕС російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови". У МЗС України розкритикували організацію.

Пізніше ООН відреагувала на вибух Каховської ГЕС, але не згадала про Росію.

Президент Зеленський заявив, що кожен загиблий на лівому березі – вирок міжнародним організаціям допомоги.

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