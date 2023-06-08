Исторический максимум: в Николаеве рекордный уровень воды, она продолжает прибывать

В Николаеве и области зафиксирован рекордный уровень воды после уничтожения российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил Николаевский гидрометеорологический центр.

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Отмечается, что уровень воды в реке Южный Буг возле Николаева за двое суток поднялся на 97 сантиметров.

Уровень воды также поднимается в Днепро-Бугском лимане.

В Николаеве уровень воды превысил отметки исторического максимума на шесть сантиметров. Предыдущий "пик" был зафиксирован почти 42 года назад – в ноябре 1981 года.

В селе Парутино вода поднялась выше исторического максимума на 40 сантиметров впервые с 1981-го.

В Очакове уровень воды выше 20 сантиметров от пиковых показателей в мае 1978 года.

Сейчас и дальше наблюдается небольшой рост уровня воды в регионе.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области.

На подтопленных территориях Херсонской области продолжается эвакуация, предварительно подтоплено 20 населенных пунктов

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