Исторический максимум: в Николаеве рекордный уровень воды, она продолжает прибывать
В Николаеве и области зафиксирован рекордный уровень воды после уничтожения российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил Николаевский гидрометеорологический центр.
Отмечается, что уровень воды в реке Южный Буг возле Николаева за двое суток поднялся на 97 сантиметров.
Уровень воды также поднимается в Днепро-Бугском лимане.
В Николаеве уровень воды превысил отметки исторического максимума на шесть сантиметров. Предыдущий "пик" был зафиксирован почти 42 года назад – в ноябре 1981 года.
В селе Парутино вода поднялась выше исторического максимума на 40 сантиметров впервые с 1981-го.
В Очакове уровень воды выше 20 сантиметров от пиковых показателей в мае 1978 года.
Сейчас и дальше наблюдается небольшой рост уровня воды в регионе.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области.
- На подтопленных территориях Херсонской области продолжается эвакуация, предварительно подтоплено 20 населенных пунктов
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