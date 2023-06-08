UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Исторический максимум: в Николаеве рекордный уровень воды, она продолжает прибывать

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 12:15
Исторический максимум: в Николаеве рекордный уровень воды, она продолжает прибывать - Фото
Скриншот с видео - Никвести

В Николаеве и области зафиксирован рекордный уровень воды после уничтожения российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил Николаевский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что уровень воды в реке Южный Буг возле Николаева за двое суток поднялся на 97 сантиметров.

Уровень воды также поднимается в Днепро-Бугском лимане.

В Николаеве уровень воды превысил отметки исторического максимума на шесть сантиметров. Предыдущий "пик" был зафиксирован почти 42 года назад – в ноябре 1981 года.

В селе Парутино вода поднялась выше исторического максимума на 40 сантиметров впервые с 1981-го.

В Очакове уровень воды выше 20 сантиметров от пиковых показателей в мае 1978 года.

Сейчас и дальше наблюдается небольшой рост уровня воды в регионе.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
  • В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области.
  • На подтопленных территориях Херсонской области продолжается эвакуация, предварительно подтоплено 20 населенных пунктов

Читайте также: Как сейчас выглядят оккупированные Олешки, затопленные после подрыва Каховской ГЭС – відео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
уровень водывойнаНиколаевниколаевская областькаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 