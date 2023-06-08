Історичний максимум: у Миколаєві рекордний рівень води, вона продовжує прибувати

У Миколаєві та області зафіксовано рекордний рівень води після знищення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив Миколаївський гідрометеорологічний центр.

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Зазначається, що рівень води у річці Південний Буг біля Миколаєва за дві доби піднявся на 97 сантиметрів.

Рівень води також підіймається у Дніпро-Бузькому лимані.

У Миколаєві рівень води перевищив позначки історичного максимуму на шість сантиметрів. Попередній "пік" був зафіксований майже 42 роки тому – у листопаді 1981 року.

У селі Парутине вода піднялась вище від історичного максимуму на 40 сантиметрів уперше з 1981-го.

В Очакові рівень води вище на 20 сантиметрів від пікових показників у травні 1978 року.

Зараз і надалі спостерігається невелике зростання рівня води в регіоні.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області.

На підтоплених територіях Херсонщини триває евакуація, попередньо підтоплено 20 населених пунктів

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