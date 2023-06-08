Історичний максимум: у Миколаєві рекордний рівень води, вона продовжує прибувати
У Миколаєві та області зафіксовано рекордний рівень води після знищення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив Миколаївський гідрометеорологічний центр.
Зазначається, що рівень води у річці Південний Буг біля Миколаєва за дві доби піднявся на 97 сантиметрів.
Рівень води також підіймається у Дніпро-Бузькому лимані.
У Миколаєві рівень води перевищив позначки історичного максимуму на шість сантиметрів. Попередній "пік" був зафіксований майже 42 роки тому – у листопаді 1981 року.
У селі Парутине вода піднялась вище від історичного максимуму на 40 сантиметрів уперше з 1981-го.
В Очакові рівень води вище на 20 сантиметрів від пікових показників у травні 1978 року.
Зараз і надалі спостерігається невелике зростання рівня води в регіоні.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області.
- На підтоплених територіях Херсонщини триває евакуація, попередньо підтоплено 20 населених пунктів
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