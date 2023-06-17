На Миколаївщині нові мости, які були збудовані після деокупації, витримали повінь, викликану підривом росіянами Каховської ГЕС, і вже працюють. Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Друзі, побудовані Василівський та Нововасилівський мости вистояли", – написав Кухта.

За словами голови ВА, мостові переходи біля сіл Василівка та Нововасилівка, які майже 10 днів перебували під водою, 17 червня обстежили фахівці – мости вистояли та проїзд ними вже відкритий.

"Дякую хлопцям з 36-го колійного Конотопського полку за дуже якісну роботу", – написав Кухта.

Мости у Василівці та Нововасилівці були збудовані у березні 2023 року.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

8 червня у Миколаєві та області зафіксовано рекордний рівень води.

Читайте також: Без питної води через підрив Каховської ГЕС залишилося близько 700 000 українців – ООН

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.