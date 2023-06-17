RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нові мости в Миколаївській області, які затопило повінню, вистояли – відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 11:40
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

На Миколаївщині нові мости, які були збудовані після деокупації, витримали повінь, викликану підривом росіянами Каховської ГЕС, і вже працюють. Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

"Друзі, побудовані Василівський та Нововасилівський мости вистояли", – написав Кухта.

За словами голови ВА, мостові переходи біля сіл Василівка та Нововасилівка, які майже 10 днів перебували під водою, 17 червня обстежили фахівці – мости вистояли та проїзд ними вже відкритий.

"Дякую хлопцям з 36-го колійного Конотопського полку за дуже якісну роботу", – написав Кухта.

Мости у Василівці та Нововасилівці були збудовані у березні 2023 року.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • 8 червня у Миколаєві та області зафіксовано рекордний рівень води.

Читайте також: Без питної води через підрив Каховської ГЕС залишилося близько 700 000 українців – ООН

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
миколаївська областьснігурівкамістповінь
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 