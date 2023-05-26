В сети появились кадры первых минут после обстрела РФ поликлиники в Днепре утром 26 мая. Соответствующее видео обнародовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

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В ролике можно увидеть, как правоохранители помогали пострадавшим.

"На видео — первые минуты и ужасные последствия очередного ракетного удара извергов. Сейчас на месте работают все службы: спасают, эвакуируют и разбирают завалы", – отметил Белошицкий.

Он добавил, что информация о количестве погибших и раненых, а также масштабах разрушений уточняется.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что по состоянию на 16:11 известно о 30 пострадавших, среди которых двое детей

Также, по словам чиновника, с тремя людьми, которые могли находиться на месте происшествия, до сих пор нет связи.

В ночь на 26 мая 2023 года оккупанты массированно ударили по Днепру и области ракетами и дронами.

Утром того же дня враг совершил обстрел поликлиники в Днепре. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий атаки.

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