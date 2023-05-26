Игнат об обстреле поликлиники в Днепре: Вероятно, Россия атаковала ракетами С-300/С-400

Россия атаковала поликлинику в Днепре утром 26 мая, вероятно, ракетами С-300/С-400. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, точно идентифицировать тип вооружения, которым оккупанты обстреляли медучреждение, можно только по обломкам и двигателям ракет, что остались на месте попадания.

"Вероятно, это были зенитные ракеты С-300/C-400", – отметил Игнат.

Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео последствий удара захватчиков по поликлинике в Днепре.

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что по состоянию на 13:17 было известно об одном погибшем и 23 пострадавших.

22 мая 2023 года Днепр перенес массированный удар – РФ применяла несколько типов ракет и дроны-камикадзе.

В ночь на 26 мая оккупанты массированно ударили по Днепру и области ракетами и дронами.

Читайте также: ВСУ: Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.