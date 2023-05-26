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Повітряні сили про обстріл поліклініки у Дніпрі: Ймовірно, Росія атакувала ракетами С-300/С-400

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26.05.2023, 16:35
Повітряні сили про обстріл поліклініки у Дніпрі: Ймовірно, Росія атакувала ракетами С-300/С-400 - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот з відео)

Росія атакувала поліклініку в Дніпрі вранці 26 травня, ймовірно, ракетами С-300/С-400. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, точно ідентифікувати тип озброєння, яким окупанти обстріляли медзаклад, можна лише за уламками та двигунами ракет, що залишилися на місці влучання. 

"Ймовірно, це були зенітні ракети С-300/C-400", – зазначив Ігнат.

Раніше президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків удару загарбників по поліклініці в Дніпрі.

Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що станом на 13:17 було відомо про одного загиблого і 23 постраждалих.

Читайте також: ЗСУ: Росія запустила по Україні 17 ракет Х-101, С-300/С-400 та 31 дрон. Є 15 прильотів

Олег Васьків
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ракетиДніпрообстрілповітряні силиЮрій ІгнатС-300/С-400
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