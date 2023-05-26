Повітряні сили про обстріл поліклініки у Дніпрі: Ймовірно, Росія атакувала ракетами С-300/С-400

Росія атакувала поліклініку в Дніпрі вранці 26 травня, ймовірно, ракетами С-300/С-400. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, точно ідентифікувати тип озброєння, яким окупанти обстріляли медзаклад, можна лише за уламками та двигунами ракет, що залишилися на місці влучання.

"Ймовірно, це були зенітні ракети С-300/C-400", – зазначив Ігнат.

Раніше президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків удару загарбників по поліклініці в Дніпрі.

Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що станом на 13:17 було відомо про одного загиблого і 23 постраждалих.

22 травня 2023 року Дніпро переніс масований удар – РФ застосовувала кілька типів ракет і дрони-камікадзе.

У ніч на 26 травня окупанти масовано вдарили по Дніпру й області ракетами та дронами.

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