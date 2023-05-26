У мережі з'явилися кадри перших хвилин після обстрілу РФ поліклініки в Дніпрі вранці 26 травня. Відповідне відео оприлюднив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

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В ролику можна побачити, як правоохоронці допомагали постраждалим.

"На відео — перші хвилини та жахливі наслідки від чергового ракетного удару нелюдів. Наразі на місці працюють всі служби: рятують, евакуюють та розбирають завали", – зазначив Білошицький.

Він додав, що інформація стосовно кількості загиблих і поранених, а також масштабів руйнувань уточнюється.

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що станом на 16:11 відомо про 30 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Також, за словами посадовця, з трьома людьми, які могли перебувати на місці події, й досі немає зв'язку.

У ніч на 26 травня 2023 року окупанти масовано вдарили по Дніпру й області ракетами та дронами.

Вранці того ж дня ворог здійснив обстріл поліклініки у Дніпрі. Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків атаки.

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