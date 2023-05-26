RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Обстріл Дніпра. У поліції показали кадри перших хвилин після ракетного удару Росії – відео видео

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 17:30
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

У мережі з'явилися кадри перших хвилин після обстрілу РФ поліклініки в Дніпрі вранці 26 травня. Відповідне відео оприлюднив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

В ролику можна побачити, як правоохоронці допомагали постраждалим.

"На відео — перші хвилини та жахливі наслідки від чергового ракетного удару нелюдів. Наразі на місці працюють всі служби: рятують, евакуюють та розбирають завали", – зазначив Білошицький.

Він додав, що інформація стосовно кількості загиблих і поранених, а також масштабів руйнувань уточнюється.

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що станом на 16:11 відомо про 30 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Також, за словами посадовця, з трьома людьми, які могли перебувати на місці події, й досі немає зв'язку.

  • У ніч на 26 травня 2023 року окупанти масовано вдарили по Дніпру й області ракетами та дронами.
  • Вранці того ж дня ворог здійснив обстріл поліклініки у Дніпрі. Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків атаки.

Читайте також: Повітряні сили про обстріл поліклініки у Дніпрі: Ймовірно, Росія атакувала ракетами С-300/С-400

Олег Васьків
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
поліціявійнаДніпрообстріл
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 