Штатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро, у которого ночью провели обыски, участвовал в слежке за зданием Офиса генерального прокурора. Об этом сообщила пресс-служба ОГП и обнародовала видео.

По данным прокуратуры, 3 ноября в 06:10 неизвестный мужчина установил камеры наблюдения на навес над входом в жилой дом напротив здания ОГП. В 14:53 другой человек эти устройства забрал.

Камеры были установлены в специальных локациях для того, чтобы фиксировать входы и выезды всех работников. В прокуратуре утверждают, что это фактически обеспечивало в условиях военного положения тотальное снятие информации из здания государственного органа.

В частности, сведения о транспортных средствах, номерные знаки, график перемещения и фиксация должностных лиц, включая тех, кто работает в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

По факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц, было начато уголовное производство. Правоохранителям удалось установить личность одного из мужчин.

"Учитывая военное положение, специфику работы объекта, в отношении которого осуществляется государственная охрана и необходимость немедленного реагирования, было принято решение о проведении обысков по месту его проживания", – говорится в заявлении прокуратуры.

В ОГП добавили, что во время обыска мужчина сообщил, что является штатным работником НАБУ и предоставил служебное удостоверение. Он подтвердил, что забирал установленные ранее технические средства наблюдения за зданием прокуратуры.

В то же время сотрудник НАБУ не смог предоставить четких объяснений относительно законных оснований проведения негласных мероприятий, лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".