НАБУ заявило об обыске у своего работника и слежке за ним
Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обыске у своего сотрудника и слежке за ним. Сейчас устанавливаются детали инцидента.
По информации НАБУ, 4 ноября около 03:00 прокуроры Офиса генерального прокурора в сопровождении спецназовцев провели обыск у сотрудника, во время которого якобы применили физическую силу к нему.
Утверждается, что подозрение сотруднику НАБУ не сообщали, а сам обыск проходил якобы без решения суда. Его связывают с непосредственным выполнением работником профессиональных обязанностей.
"Указанный сотрудник НАБУ участвует в документировании ряда коррупционных дел и всегда действовал четко в рамках законодательства Украины", – говорится в заявлении.
Также в Бюро заявили, что накануне обыска за фигурантом якобы осуществлялось негласное наблюдение. Сейчас обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.
Редакция LIGA.net обратилась в Офис генпрокурора за комментарием, но по состоянию на 15:50 его еще не получила.
- 9 октября НАБУ заявило о разоблачение работника Офиса генпрокурора на взятке $3,5 млн. В ОГП прокомментировали и заявили, что ситуация вызывает сомнения в объективности. 10 октября прокурора взяли под стражу.
- 20 октября НАБУ заявило об обысках у родственников детектива, который расследовал резонансные дела. СБУ подтвердила, но отметила, что следственные действия происходят согласно законодательству.
