НАБУ заявило об обыске у своего работника и слежке за ним

Прокуроры ОГП и спецназовцы в три часа ночи якобы провели обыск с применением силы к сотруднику НАБУ

НАБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба Бюро)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обыске у своего сотрудника и слежке за ним. Сейчас устанавливаются детали инцидента.

По информации НАБУ, 4 ноября около 03:00 прокуроры Офиса генерального прокурора в сопровождении спецназовцев провели обыск у сотрудника, во время которого якобы применили физическую силу к нему.

Утверждается, что подозрение сотруднику НАБУ не сообщали, а сам обыск проходил якобы без решения суда. Его связывают с непосредственным выполнением работником профессиональных обязанностей.

"Указанный сотрудник НАБУ участвует в документировании ряда коррупционных дел и всегда действовал четко в рамках законодательства Украины", – говорится в заявлении.

Также в Бюро заявили, что накануне обыска за фигурантом якобы осуществлялось негласное наблюдение. Сейчас обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

Редакция LIGA.net обратилась в Офис генпрокурора за комментарием, но по состоянию на 15:50 его еще не получила.