НАБУ заявило про обшук у свого працівника та стеження за ним
Національне антикорупційне бюро повідомило про обшук у свого співробітника та стеження за ним. Наразі встановлюються деталі інциденту.
За інформацією НАБУ, 4 листопада близько 03:00 прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника, під час якого нібито застосували фізичну силу до нього.
Стверджується, що підозру працівнику НАБУ не повідомляли, а сам обшук відбувався нібито без ухвали суду. Його пов'язують із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків.
"Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України", – йдеться у заяві.
Також в Бюро заявили, що напередодні обшуку за фігурантом нібито здійснювалось негласне спостереження. Наразі обставини події та причетні особи встановлюються.
Редакція LIGA.net звернулася до Офісу генпрокурора за коментарем, але станом на 15:50 його ще не отримала.
- 9 жовтня НАБУ заявило про викриття працівника Офісу генпрокурора на хабарі $3,5 млн. В ОГП прокоментували та заявили, що ситуація викликає сумніви щодо об’єктивності. 10 жовтня прокурора узяли під варту.
- 20 жовтня НАБУ заявило про обшуки у родичів детектива, який розслідував резонансні справи. СБУ підтвердила, але зазначила, що слідчі дії відбуваються згідно з законодавством.
