НАБУ заявило про обшук у свого працівника та стеження за ним

Прокурори ОГП та спецпризначенці о третій годині ночі нібито провели обшук із застосуванням сили до працівника НАБУ

НАБУ (Ілюстративне фото: пресслужба Бюро)

Національне антикорупційне бюро повідомило про обшук у свого співробітника та стеження за ним. Наразі встановлюються деталі інциденту.

За інформацією НАБУ, 4 листопада близько 03:00 прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника, під час якого нібито застосували фізичну силу до нього.

Стверджується, що підозру працівнику НАБУ не повідомляли, а сам обшук відбувався нібито без ухвали суду. Його пов'язують із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків.

"Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України", – йдеться у заяві.

Також в Бюро заявили, що напередодні обшуку за фігурантом нібито здійснювалось негласне спостереження. Наразі обставини події та причетні особи встановлюються.

Редакція LIGA.net звернулася до Офісу генпрокурора за коментарем, але станом на 15:50 його ще не отримала.