НАБУ заявило про обшуки у родичів детектива, який розслідував резонансні справи. СБУ прокоментувала

Бійці СБУ (Фото: Wikipedia)

Служба безпеки України справді проводить обшуки у родичів співробітника Національного антикорупційного бюро, але запевнила, що слідчі дії відбуваються згідно з законодавством. Про це в коментарі LIGA.net повідомила пресслужба СБУ.

СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить обшуки в межах одного з раніше відкритих кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У спецслужбі додали, що заходи проходять у низки осіб, зокрема в родичів посадовця НАБУ. В СБУ запевнили, що вони відбуваються з суворим дотриманням законодавства.

Раніше НАБУ повідомило, що в понеділок, 20 жовтня, СБУ провела обшуки у родичів детектива, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики (Роттердам+) та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів екскерівником департаменту СБУ, а також незаконне збагачення генерала та екскерівника департаменту спецслужби.

У НАБУ додали, що продовжують виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів.

21 липня СБУ й ОГП заявили про викриття детектива НАБУ Магамедрасулова на веденні бізнесу в Росії. За версією слідства, він має контакти з представниками РФ і допомагає своєму батьку вести незаконну торгівлю з державою-агресоркою.

22 серпня СБУ заявила про нові докази торгівлі посадовця НАБУ Магамедрасулова та його батька коноплями з Росією. А 16 вересня він отримав нову підозру.

8 серпня СБУ відповіла на заяви про "необґрунтованість" підозр детективам НАБУ й тиск і назвала їх спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади.