НАБУ заявило об обыске у родных детектива, расследовавшего резонансные дела. СБУ объяснила

Бойцы СБУ (Фото: Wikipedia)

Служба безопасности Украины действительно проводит обыски у родственников сотрудника Национального антикоррупционного бюро, но заверила, что следственные действия проходят согласно законодательству. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводит обыски в рамках одного из ранее открытых уголовных производств по незаконному обогащению и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем.

В спецслужбе добавили, что мероприятия проходят у ряда лиц, в том числе у родственников чиновника НАБУ. В СБУ заверили, что они проходят со строгим соблюдением законодательства.

Ранее НАБУ сообщило, что в понедельник, 20 октября, СБУ провела обыски у родственников детектива, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики (Роттердам+) и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупки трансформаторов экс-руководителем департамента СБУ, а также незаконное обогащение генерала и экс-руководителя департамента спецслужбы.

В НАБУ добавили, что продолжают выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов.

21 июля СБУ и ОГП заявили о разоблачении детектива НАБУ Магамедрасулова на ведении бизнеса в России. По версии следствия, он имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу вести незаконную торговлю с государством-агрессором.

22 августа СБУ заявила о новых доказательствах торговли чиновника НАБУ Магамедрасулова и его отца коноплей с Россией. А 16 сентября он получил новое подозрение.

8 августа СБУ ответила на заявления о "необоснованности" подозрений детективам НАБУ и давлении и назвала их попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти.