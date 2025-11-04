Штатний працівник Національного антикорупційного бюро, у якого вночі провели обшуки, брав участь у стеженні за будівлею Офісу генерального прокурора. Про це повідомила пресслужба ОГП й оприлюднила відео.

За даними прокуратури, 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив камери спостереження на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

Камери були встановлені в спеціальних локаціях для того, щоб фіксувати входи й виїзди всіх працівників. У прокуратурі стверджують, що це фактично забезпечувало в умовах воєнного стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу.

Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація посадовців, також і тих, хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

За фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, було розпочато кримінальне провадження. Правоохоронцям вдалося встановити особу одного з чоловіків.

"З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона й необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання", – йдеться в заяві прокуратури.

В ОГП додали, що під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ й надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею прокуратури.

Водночас співробітник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".