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"Одна голова и рука осталась от него" – оккупант описывает, как о них заботятся командиры видео

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 23:30
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Главное управление разведки опубликовало перехват разговора российского оккупанта со своей матерью, в которой тот рассказывает, что командование посылает в атаку, обещая прикрытие танками и минометами, которого на самом деле не обеспечивает.

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Военнослужащий рассказывает, как в одной из таких атак его группу поразил снаряд с квадрокоптера.

"Назад оборачиваюсь – пар идет, дым. Я думаю: ну, от ракеты. Потом смотрю – кишки нах..р одни валяются. А она прям в Макса прилетела. Я подхожу – одна голова и одна рука осталась только от него. Эвакуация, как всегда, в 2 км от нас", – говорит оккупант.

Мать спрашивает, накажут ли тех, кто не оказал помощь. "Им еще медали за это дадут", – отвечает захватчик.

Также он рассказал, как россияне взорвали дом, где находились 15 их сослуживцев: семеро убитых, восемь 300-х. "Списали, типа хохлы взорвали", – говорит оккупант.

Слушайте также: Оккупант говорит жене, что кадыровцы – интернет-войска, а украинцы стоят до конца – перехват



Вадим Ребрина
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