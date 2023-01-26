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Оккупант жалуется, что подчиненные не хотят выполнять боевую задачу – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 18:13
Мобилизация в России (фото: сайт оккупантов)
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Главное управление разведки опубликовало очередной радиоперехват телефонного разговора оккупантов, один из которых жалуется другому, что его подчиненные покинули позицию и отказываются выполнять боевую задачу.

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Оккупант размышляет над наказанием для солдат: "Записать на видео… оружие забрать и отправить к вам там… военная полиция… под трибунал…".

Слушайте также: "Такие случаи уже были": оккупанты обсуждают удар по ПТУ в Макеевке – перехват ГУР

Вадим Ребрина
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война перехват гур мо
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