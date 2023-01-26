Главное управление разведки опубликовало очередной радиоперехват телефонного разговора оккупантов, один из которых жалуется другому, что его подчиненные покинули позицию и отказываются выполнять боевую задачу.
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Оккупант размышляет над наказанием для солдат: "Записать на видео… оружие забрать и отправить к вам там… военная полиция… под трибунал…".
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