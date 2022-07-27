Российские пропагандисты показали Антоновский мост в Херсоне якобы после ударов Вооруженных Сил Украины в ночь на 27 июля. Соответствующее видео опубликовали российские пропагандистские СМИ.

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На видео можно заметить переправу, на которой якобы уже перекрыли движение транспорта. Отметим, что точную дату съемки определить невозможно, а поэтому нет возможности проверить реальную степень повреждения переправы.

Антоновский мост является капитальным сооружением, а поэтому обрушить его можно только массированными ракетными ударами. Последние удары ВСУ по переправе в Херсоне образовали пробоины в проезжей части, что мешает проезду тяжелой техники оккупантов.

Также СМИ россиян сообщили, что ВСУ якобы ударили и по железнодорожному мосту через Днепр в Херсоне.

Поздно вечером 26 июня жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.

Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений и заявляет, что движение на переправе перекрыто.

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.

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Дмитрий Гриниченко

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