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Оккупанты повредили один из самых больших в мире радиотелескопов: видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 14:35
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В Харьковской области российские оккупанты повредили один из самых больших в мире радиотелескопов. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Как отмечается, полицейские задокументировали повреждение россиянами радиотелескопа в Харьковской области.

По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольги Науменко, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, не подлежит восстановлению.

Следует отметить, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп, его территория занимает более 100 га. 

Оккупанты находились на территории станции несколько месяцев.

Оккупанты повредили один из самых больших в мире радиотелескопов: видео, фото
Наталія Медведєва
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