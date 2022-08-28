UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты ударили по жилому району Энергодара, обвиняют ВСУ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 23:27
Фото: Дмитрий Орлов / Telegram
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что жилые районы оккупированного россиянами города в воскресенье вечером попали под обстрел.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Третий и пятый микрорайоны – обстрелы. Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-интернационалистам. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — говорится в Telegram-канале городского головы.

В результате обстрела загорелись автомобили, припаркованные во дворе. В соседних домах местами выбило стекла.

Читайте также
На грани катастрофы. Как это жить под самой большой в Европе АЭС, которую обстреливают россияне

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал обстрел Энергодара российской провокацией.

"Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно", — заявил он.

Подобная тактика используется россиянами и на Донбассе.

Советник главы ОП Михаил Подоляк уверял, что ВСУ наносят удары только по военным объектам: топливным складам, арсеналам, оперативно-тактическим штабам оккупантов. А улицы в Донецке и других оккупированных городах для провокаций и создания картинки обстреливает сам враг.

  • В Энергодаре находится Запорожская АЭС, которую Россия пытается "украсть", переподключив к своей энергосистеме через оккупированный Крым.
  • Город и станция находятся под оккупацией с 4 марта.

Читайте также: Энергодар. Россияне сами обстреливают город, ВСУ ни при чем, это провокация – мэр видео

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 