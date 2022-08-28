Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что жилые районы оккупированного россиянами города в воскресенье вечером попали под обстрел.
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"Третий и пятый микрорайоны – обстрелы. Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-интернационалистам. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — говорится в Telegram-канале городского головы.
В результате обстрела загорелись автомобили, припаркованные во дворе. В соседних домах местами выбило стекла.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал обстрел Энергодара российской провокацией.
"Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно", — заявил он.
Подобная тактика используется россиянами и на Донбассе.
Советник главы ОП Михаил Подоляк уверял, что ВСУ наносят удары только по военным объектам: топливным складам, арсеналам, оперативно-тактическим штабам оккупантов. А улицы в Донецке и других оккупированных городах для провокаций и создания картинки обстреливает сам враг.
- В Энергодаре находится Запорожская АЭС, которую Россия пытается "украсть", переподключив к своей энергосистеме через оккупированный Крым.
- Город и станция находятся под оккупацией с 4 марта.
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