Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что жилые районы оккупированного россиянами города в воскресенье вечером попали под обстрел.

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"Третий и пятый микрорайоны – обстрелы. Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-интернационалистам. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — говорится в Telegram-канале городского головы.

В результате обстрела загорелись автомобили, припаркованные во дворе. В соседних домах местами выбило стекла.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал обстрел Энергодара российской провокацией.

"Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно", — заявил он.

Подобная тактика используется россиянами и на Донбассе.

Советник главы ОП Михаил Подоляк уверял, что ВСУ наносят удары только по военным объектам: топливным складам, арсеналам, оперативно-тактическим штабам оккупантов. А улицы в Донецке и других оккупированных городах для провокаций и создания картинки обстреливает сам враг.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС, которую Россия пытается "украсть", переподключив к своей энергосистеме через оккупированный Крым.

Город и станция находятся под оккупацией с 4 марта.

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Андрей Водяный

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