4 мая около 18:55 в центральной части Севастополя было слышно два отдаленных взрыва, оккупанты сообщают о якобы сбитии "неизвестного беспилотника". Видео публикуют пропагандистские российские СМИ.

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Подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что около 19:00 силами российского ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек.

Местные Telegram-каналы публикуют фото с характерными от работы ПВО следами на небе.

Мілана Головань

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