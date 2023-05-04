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Оккупанты заявили о сбитии беспилотника над аэродромом в Севастополе – Фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 19:37
Скриншот
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"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Взрывы в Кремле. Опубликован момент якобы удара БПЛА по администрации Путина — видео
Взрывы в Кремле. Опубликован момент якобы удара БПЛА по администрации Путина — видео

4 мая около 18:55 в центральной части Севастополя было слышно два отдаленных взрыва, оккупанты сообщают о якобы сбитии "неизвестного беспилотника". Видео публикуют пропагандистские российские СМИ.

Подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что около 19:00 силами российского ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек.

Карта: Google

Местные Telegram-каналы публикуют фото с характерными от работы ПВО следами на небе.

След от ПВО (Скриншот)
Мілана Головань
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войнадронБПЛАбеспилотниксевастополь
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