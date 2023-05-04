4 мая около 18:55 в центральной части Севастополя было слышно два отдаленных взрыва, оккупанты сообщают о якобы сбитии "неизвестного беспилотника". Видео публикуют пропагандистские российские СМИ.
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Подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что около 19:00 силами российского ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек.
Местные Telegram-каналы публикуют фото с характерными от работы ПВО следами на небе.
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