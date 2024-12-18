Украина наносит серьезные потери подразделениям России и Северной Кореи на территории Курской области. Об этом свидетельствует перехват, обнародованный Службой безопасности Украины.

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Так, всего в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

В перехваченном разговоре медсестра больницы в Московской области общается со своим мужем-оккупантом, воюющим против Украины в Харьковской области.

"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 – это уже 200. А сколько их еще там? Одному богу известно", – жалуется жена захватчика.

В следующем разговоре она рассказывает, что палаты в больницах отдают боевикам КНДР, а раненых российских оккупантов лечат в худших условиях: "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты".

Также она пожаловалась на языковой барьер и рассказала, что говорить по-английски запретили как россиянам, так и КНДРовцам.

19 ноября Зеленский говорил, что контингент войск КНДР у границ Украины может вырасти до 100 000.

14 декабря ГУР сообщило, что солдаты КНДР "дружеским огнем" убили восьмерых кадыровцев.

16 декабря в ЦПД раскрыли тактику КНДРовцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно.

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