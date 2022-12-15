Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора российского оккупанта, в котором он жалуется жене в РФ, что Вооруженные Силы Украины "так насыпают врагу, что те теряют надежду на восточном фронте, где сосредоточили больше всего сил".

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В разговоре военный ВС РФ говорит, что его подразделение обречено: "Короче, шло наступление, на**й, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х** отводить хотят. Сказали – стоять до последнего".

По словам захватчика, их командование не считается с потерями: "Мобиков, бл**ь, отгружаем пакетами, бл**ь. Пакетами! Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день. П****ц какой-то".

Жена ему: "Хватит, хватит, ты чё говоришь-то?". На что он огрызается: "Ничего! Ты чё, бл**ь, мне весело тут, думаешь?"

Оккупант в Кременной жалуется и на дружественный огонь: "Наши же въ**али – и все, бл**ь. Неправильную они корректировку ввели, на**й. Все поразъ***ли у нас. Наши же, бл**ь".

"Ничего нет, бл**ь: вещи сырые, грязные, бл**ь, одежды нет и мозги е**т", – описал он быт российских захватчиков.

Рассказал россиянин о наступлении и поведении командования: "Офицер говорит: "Надо элеватор брать", бл**ь. А как его брать, когда три пулемета на**й? А он: "Команда была брать". На**й бл**ь 17 человек сразу положили мобилизованных… Только встали с поля на**й. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали на**й. Повернулись – а его [офицера] уже и нету ни**я, но уже уе**л вперед нас на полкилометра назад".

СБУ напоминает оккупантам о горячей линии +380936886888: позвонив туда, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и в итоге вернуться домой живым.

"Ухо негра" хочет привезти в РФ оккупант: как пропаганда промывает мозги россиянам.

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Євген Пилипенко

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