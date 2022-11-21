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"Ухо негра" хочет привезти в РФ оккупант: как пропаганда промывает мозги россиянам – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 10:12
Фото: ЕРА
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Российский захватчик во временно оккупированной Кременной Луганской области позвонил домой в РФ и рассказал родне, что воюет в Украине не против украинцев, а против сводной армии едва ли не всего мира, где есть "америкосы, арабы, французы" и "негры с финнами". Перехват телефонного разговора врага с "промытыми" пропагандой РФ мозгами опубликовало Главное управление разведки.

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"Тут хохлов уже нету. Негры, арабы, французы, канадцы, Финляндия, америкосы", – перечисляет он матери.

Та ему поддакивает, говоря о российском телевидении: "Да-да, тут вчера показывали. Вся Европа, да".

"Тебе привезти ухо негра, мам?", – спрашивает оккупант и смеется.

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Он говорит о "бл**ском отношении" российских командиров к своим солдатам: "У нас один валяется труп, его даже никто не увозит. Б**, комбату вообще нас*ать".

"Шо урвем, то и едим", – так он описал ситуацию с пропитанием в российской армии.

О том, кто едет из России воевать против Украины: "Куда народ идет, я не понимаю. По 50 лет, по 60 лет мужикам – они что, на курорт сюда приехали, б**?"

Кременная на карте б/д на середину ноября 2022 года
Євген Пилипенко
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