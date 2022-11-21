Российский захватчик во временно оккупированной Кременной Луганской области позвонил домой в РФ и рассказал родне, что воюет в Украине не против украинцев, а против сводной армии едва ли не всего мира, где есть "америкосы, арабы, французы" и "негры с финнами". Перехват телефонного разговора врага с "промытыми" пропагандой РФ мозгами опубликовало Главное управление разведки.

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"Тут хохлов уже нету. Негры, арабы, французы, канадцы, Финляндия, америкосы", – перечисляет он матери.

Та ему поддакивает, говоря о российском телевидении: "Да-да, тут вчера показывали. Вся Европа, да".

"Тебе привезти ухо негра, мам?", – спрашивает оккупант и смеется.

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Он говорит о "бл**ском отношении" российских командиров к своим солдатам: "У нас один валяется труп, его даже никто не увозит. Б**, комбату вообще нас*ать".

"Шо урвем, то и едим", – так он описал ситуацию с пропитанием в российской армии.

О том, кто едет из России воевать против Украины: "Куда народ идет, я не понимаю. По 50 лет, по 60 лет мужикам – они что, на курорт сюда приехали, б**?"

О пропаганде: президент Зеленский поручил Данилову подумать, как полностью заблокировать пророссийский ресурс Страна.

20 ноября из Германии депортировали россиянку, которая оскорбляла украинских беженцев.

Постпред Украины в ООН Кислица недоумевает, как это РФ еще не собрала Совбез, потому что "воюет против Сатаны".

Євген Пилипенко

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