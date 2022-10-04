Украинские силы спецопераций освобождают Херсонскую область от оккупантов и пережили попадание танкового снаряда по их бронемашине. Об этом пишет ССО в Telegram.
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На кадрах видно попадание танкового снаряда по бронемашине бойцов, возможно, американской Humvee. Бронетехника выдержала удар и не загорелась, а боец выскочил из нее и продолжил выполнять задачи.
Во время этой операции в Херсонской области было освобождено несколько населенных пунктов, говорится в публикации. Бойцы ССО первыми заходили в села и выдавливали из них россиян.
- За последние дни украинские военные освободили Лиман Донецкой области, Боровую Харьковской и добились "частичных успехов" на юге.
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