Украинские силы спецопераций освобождают Херсонскую область от оккупантов и пережили попадание танкового снаряда по их бронемашине. Об этом пишет ССО в Telegram.

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На кадрах видно попадание танкового снаряда по бронемашине бойцов, возможно, американской Humvee. Бронетехника выдержала удар и не загорелась, а боец выскочил из нее и продолжил выполнять задачи.

Во время этой операции в Херсонской области было освобождено несколько населенных пунктов, говорится в публикации. Бойцы ССО первыми заходили в села и выдавливали из них россиян.

За последние дни украинские военные освободили Лиман Донецкой области, Боровую Харьковской и добились "частичных успехов" на юге.

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Марко Сировой

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