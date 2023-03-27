Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего – впервые оно проходило на выезде. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, а также поблагодарил спецподразделение KRAKEN за успехи в Бахмуте.

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"Только что провел заседание Ставки – впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь, в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на заседании докладывали о фактической ситуации командующие оперативными направлениями. Генерал Александр Сырский и генерал Александр Тарнавский присутствовали лично.

"Те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, на наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север", – отметил Зеленский.

Также был доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других.

Зеленский поблагодарил бойцов спецподразделения украинской разведки за "мощную работу" сегодня в Бахмуте. Он отметил, что подразделение KRAKEN "как всегда, на высоте".

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"Обсудили на Ставке общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту наших рубежей по всей протяженности фронта – от Херсонской до Харьковской областей. Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, за Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев – и не только за время полномасштабной войны, но и за время с 14-го года", – заявил Зеленский.

Предыдущее заседание Ставки прошло 21 марта. Тогда рассматривались вопросы поставок боеприпасов, защиты информации, общая ситуация на фронте и возможные планы оккупантов.

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Оксана Житнюк

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