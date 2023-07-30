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Первые минуты после ракетного удара России по Сумам – видео от патрульной полиции видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 20:46
Последствия ракетного удара РФ по Сумам (Фото - Офис генпрокурора)
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Патрульная полиция опубликовала видео с боди-камер полицейских, которые прибыли на место ракетного удара российских оккупантов по Сумам вечером 29 июля.  

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"Около 20 часов враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений в Сумах... В считанные минуты на место происшествия прибыли патрульные полицейские. Затем к ним присоединились и дополнительные экипажи стражей порядка. Одна группа патрульных сразу побежала оказывать медицинскую помощь пострадавшим от взрыва. Также они осмотрели все поврежденные помещения и эвакуировали граждан... Другая группа полицейских ограничила движение транспорта, огородила место происшествия и обеспечивала информирование граждан о воздушной тревоге", – пояснили в патрульной полиции.

По данным городского совета Сум, в результате обстрела погибли два человека, ранения получили 20 (трое из них остаются в больнице).

Сергей Бережной
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войнаракетный ударСумыпатрульная полиция
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