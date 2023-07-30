Патрульна поліція опублікувала відео з боді-камер поліціянтів, які прибули на місце ракетного удару російських окупантів по Сумах увечері 29 липня.

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"Близько 20-ї години ворог наніс ракетний удар по одному з закладів освіти у Сумах... За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські. Згодом до них приєдналися й додаткові екіпажі охоронців порядку. Одна група патрульних одразу побігла надавати домедичну допомогу постраждалим від вибуху. Також вони оглянули всі пошкоджені приміщення та евакуювали з них громадян... Інша група поліцейських обмежила рух транспорту, огородила місце події та забезпечувала інформування громадян про повітряну тривогу", – пояснили у патрульній поліції.

За даними міської ради Сум, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, поранення отримали 20 (троє з них залишаються у лікарні).

Росія з початку липня вже кілька разів атакувала Суми з повітря. На початку місяця в місті під удар потрапила будівля СБУ.

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