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Перші хвилини після ракетного удару Росії по Сумах – відео від патрульної поліції видео

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30.07.2023, 20:46
Наслідки ракетного удару РФ по Сумах (Фото - Офіс генпрокурора)
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Патрульна поліція опублікувала відео з боді-камер поліціянтів, які прибули на місце ракетного удару російських окупантів по Сумах увечері 29 липня.

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"Близько 20-ї години ворог наніс ракетний удар по одному з закладів освіти у Сумах... За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські. Згодом до них приєдналися й додаткові екіпажі охоронців порядку. Одна група патрульних одразу побігла надавати домедичну допомогу постраждалим від вибуху. Також вони оглянули всі пошкоджені приміщення та евакуювали з них громадян... Інша група поліцейських обмежила рух транспорту, огородила місце події та забезпечувала інформування громадян про повітряну тривогу", – пояснили у патрульній поліції.

За даними міської ради Сум, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, поранення отримали 20 (троє з них залишаються у лікарні).

Сергій Бережний
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