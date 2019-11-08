Первый помощник Зеленского ездил в офис Коломойского - Схемы

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир посещал киевский офис олигарха Игоря Коломойского, при этом приезжал туда поздно вечером и на служебном автомобиле Государственного управления делами. Об этом говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

Журналисты зафиксировали, что поздно вечером 28 октября из паркинга офисного центра Коломойского выехала Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами.

Схемы установили, что этим авто пользуется первый помощник президента Зеленского и его многолетний бизнес-партнер и совладелец Квартал 95 Сергей Шефир.

Через час после этого офисный центр оставил также кортеж, которым пользуется Коломойский.

В комментарии Шефир сначала утверждал, что встречался там ни с олигархом, а с другим человеком. Однако, с кем именно, уточнить отказался.

"Это - коммерческая тайна частного предприятия", - сказал он.

Шефир отметил, что был там по "делам студии Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности президента Зеленского.

"Я не штатный работник, я - внештатный помощник (президента, - ред.). И остаюсь работать еще в студии Квартал 95 . Я работаю там. Считаюсь там. А как вы хотели? Мне с чего же жить надо. Надо зарплату получать", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов, общается он с Коломойским, Шефир сказал: "Он - акционер канала, на который поставляет продукцию студия Квартал 95. Поэтому мы обсуждали, логично, какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные".

Позже Шефир все же признал, что в тот вечер он встречался в офисе в центре Киева именно с Коломойским.

Коломойский, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефира, не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, "привет-пока". Он приезжал по вопросам "квартальным". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год", - уточнил олигарх.

На вопрос, влияет ли он на деятельность президента Зеленского через его помощника Шефира, Коломойский ответил: "Увидел, что он приехал, спросил: а что, какими судьбами? А он: к Тимуру. Ну ладно. Успехов… Я очень осторожен в этом. Тем более, мы находимся с Минидчем на разных этажах. Я заходил к Палице, а Шефир заходил к Миндичу".