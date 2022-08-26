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По подозрению в госизмене задержана экс-глава Львовской областной организации ОПЗЖ: видео видео

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26.08.2022, 18:00
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Во Львовской области по подозрению в государственной измене задержана бывшая руководительница областной организации ОПЗЖ. Об этом сообщает Офис генпрокурора и управление СБУ во Львовской области.

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По данным следствия, подозреваемая руководила Львовским союзом пророссийских организаций и действовала под руководством российских спецслужб.

"Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию", – сообщает Офис генпрокурора.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении госизмены, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным zaxid.net, задержана Инна Иваночко.

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Наталия Медведева
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госизмена львовская область ОПЗЖ
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