Во Львовской области по подозрению в государственной измене задержана бывшая руководительница областной организации ОПЗЖ. Об этом сообщает Офис генпрокурора и управление СБУ во Львовской области.
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По данным следствия, подозреваемая руководила Львовским союзом пророссийских организаций и действовала под руководством российских спецслужб.
"Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию", – сообщает Офис генпрокурора.
Задержанной сообщили о подозрении в совершении госизмены, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
По данным zaxid.net, задержана Инна Иваночко.
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