Во Львовской области по подозрению в государственной измене задержана бывшая руководительница областной организации ОПЗЖ. Об этом сообщает Офис генпрокурора и управление СБУ во Львовской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, подозреваемая руководила Львовским союзом пророссийских организаций и действовала под руководством российских спецслужб.

"Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию", – сообщает Офис генпрокурора.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении госизмены, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным zaxid.net, задержана Инна Иваночко.

Читайте также: "Склонял военных к измене". СБУ задержала руководителя юридического вуза в Харькове

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.