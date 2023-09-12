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Под Кременной воины "Азова" сожгли пять российских БМП. Видео уничтожения техники в лесах видео

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 11:33
Уничтожение БМП россиян
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В районе Кременной бойцы бригады "Азов" уничтожили пять российских боевых машин пехоты. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

В бригаде заявили, что пять вражеских БМП разных модификаций были уничтожены выстрелами из пушек и противотанковых средств. 

Отмечается, что техника была уничтожена благодаря слаженным действиям аэроразведки и артиллерии.

На записи можно увидеть поражение российских боевых машин в лесах и капонирах.

В последнее время "Азов" воюет в лесах под Кременной — это Лиманское направление, где сейчас оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск. 

  • 30 августа украинские защитники уничтожили "Солнцепек" оккупантов, сообщили в Генштабе.
  • В конце июля дрон СБУ эффективно прилетел по "Солнцепеку" захватчиков, превратив довольно редкую боевую машину оккупантов в большой фейерверк.
  • Видео, как бойцы 67 ОМБр "Волки Да Винчи" отработали трофейной системой "Солнцепек" по позициям оккупантов.

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Дмитрий Гриниченко
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