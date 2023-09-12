В районе Кременной бойцы бригады "Азов" уничтожили пять российских боевых машин пехоты. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В бригаде заявили, что пять вражеских БМП разных модификаций были уничтожены выстрелами из пушек и противотанковых средств.

Отмечается, что техника была уничтожена благодаря слаженным действиям аэроразведки и артиллерии.

На записи можно увидеть поражение российских боевых машин в лесах и капонирах.

В последнее время "Азов" воюет в лесах под Кременной — это Лиманское направление, где сейчас оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск.

30 августа украинские защитники уничтожили "Солнцепек" оккупантов, сообщили в Генштабе.

В конце июля дрон СБУ эффективно прилетел по "Солнцепеку" захватчиков, превратив довольно редкую боевую машину оккупантов в большой фейерверк.

Видео, как бойцы 67 ОМБр "Волки Да Винчи" отработали трофейной системой "Солнцепек" по позициям оккупантов.

Читайте также: ВСУ уничтожили уникальный радиолокационный "Предел-Е" оккупантов на пляже – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.