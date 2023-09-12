У районі Кремінної бійці бригади "Азов" знищили п'ять російських бойових машин піхоти. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
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У бригаді заявили, що п'ять ворожих БМП різних модифікацій було знищено пострілами з гармат та протитанкових засобів.
Зазначається, що техніка була знищена завдяки злагодженим діям аеророзвідки та артилерії.
На записі можна побачити ураження російських бойових машин у лісах та капонірах.
Останнім часом "Азов" воює у лісах під Кремінною — це Лиманський напрямок, де зараз окупанти намагаються прорвати оборону українських військ.
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