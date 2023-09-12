У районі Кремінної бійці бригади "Азов" знищили п'ять російських бойових машин піхоти. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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У бригаді заявили, що п'ять ворожих БМП різних модифікацій було знищено пострілами з гармат та протитанкових засобів.

Зазначається, що техніка була знищена завдяки злагодженим діям аеророзвідки та артилерії.

На записі можна побачити ураження російських бойових машин у лісах та капонірах.

Останнім часом "Азов" воює у лісах під Кремінною — це Лиманський напрямок, де зараз окупанти намагаються прорвати оборону українських військ.

30 серпня українські захисники знищили "Солнцепек" окупантів, повідомили у Генштабі.

Наприкінці липня дрон СБУ ефективно прилетів по "Солнцепеку" загарбників, перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк.

Відео, як бійці 67 ОМБр "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною системою "Солнцепек" по позиціях окупантів.

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