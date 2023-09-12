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Під Кремінною воїни "Азову" спалили п'ять російських БМП. Відео знищення техніки у лісах видео

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12.09.2023, 11:33
Знищення БМП росіян
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У районі Кремінної бійці бригади "Азов" знищили п'ять російських бойових машин піхоти. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

У бригаді заявили, що п'ять ворожих БМП різних модифікацій було знищено пострілами з гармат та протитанкових засобів.

Зазначається, що техніка була знищена завдяки злагодженим діям аеророзвідки та артилерії.

На записі можна побачити ураження російських бойових машин у лісах та капонірах.

Останнім часом "Азов" воює у лісах під Кремінною — це Лиманський напрямок, де зараз окупанти намагаються прорвати оборону українських військ.

  • 30 серпня українські захисники знищили "Солнцепек" окупантів, повідомили у Генштабі.
  • Наприкінці липня дрон СБУ ефективно прилетів по "Солнцепеку" загарбників, перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк.
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Дмитро Гриниченко
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